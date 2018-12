Villingen-Schwenningen Zweckverband wechselt nach Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis. (ewk). Häufiger Personalwechsel hat die Arbeitsfähigkeit des Zweckverbandes nicht unerheblich belastet. Künftig soll die Geschäftsstelle näher an die Nahverkehrsabteilung des Landkreises rücken und im Kreishaus in Villingen angesiedelt werden. Sowohl der neue Sitz des Verbandes in Villingen-Schwenningen als auch die Festlegung, dass der Zweckverband die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Bediensteten, die auch hauptamtliche Beamte sein können, einstellen kann, wurde durch Beschluss des zuständigen Kreistagsausschusses in die Zweckverbandssatzung aufgenommen.