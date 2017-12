Villingen-Schwenningen Zwangspause für die Bagger am Klinikum

VS-Schwenningen. Es sind die letzten Absprachen in diesem Jahr zwischen den Stadtvertretern und der zuständigen Baufirma Storz aus Donaueschingen beim jüngsten Jour Fixe, doch sie fallen eher ernüchternd aus: "Der Asphalteinbau ist witterungsbedingt nicht mehr möglich", sagt Bauleiter Sven Stutzmann in Bezug auf den aufgerissenen oberen Teilbereich der Röntgenstraße im Zuge der Straßenerschließung rund um das ehemalige Klinikum. Die dadurch erforderliche Sperrung und Umleitung über eine Seitenstraße treibt bereits seit dem Spätsommer die Sorgenfalten auf die Stirn der Anlieger (wir berichteten mehrfach). Allen voran hatte Maria Noce, die am Virchowweg die christlich-ambulante Pflege mit mehreren Institutionen betreibt, immer wieder die unzulängliche Verkehrsregelung kritisiert.

Gleichzeitig müsse auch der Kanalbau ruhen, fährt Stutzmann fort. Wann die Asphaltierung – die sogenannte Asphalttragschicht sowie die Asphaltbinderschicht – dann tatsächlich erfolgt, könne er noch nicht sagen. "Sobald der Schnee weg ist und die Temperaturen konstant im Plusbereich sind."

Gregor Braun von der gleichnamigen Stadtentwicklung GmbH, die Inhaberin des Klinikareals ist, erklärt das Problem, das sich durch die derzeitige Wetterlage ergibt: Wenn asphaltiert werde, bleibe die Decke drei bis fünf Zentimeter unter der Bordsteinkante. "Dann kommt der Winterdienst und macht alles wieder kaputt." Jetzt sei nun einmal Winter, da seien den Bauarbeitern die Hände gebunden.