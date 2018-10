Villingen-Schwenningen Zutrauen gewonnen

Er ist erst im März geboren und hat, seit er im Heim ist schon einiges an Zutrauen gewonnen. Nun sucht er Menschen, die ihn weiter liebevoll an sich gewöhnen. Er könnte auch seinen Bruder mitbringen, damit er nicht so alleine ist. Aluin ist bereits kastriert, geimpft und gechipt. Wer sich für ihn und seinen Bruder interessiert, erhält weitere Informationen beim Kreistierheim Schwarzwald-Baar Kreis, Im Haberfeld 95 , Donaueschingen, Telefon 0771/15 89 89 7. E-Mail: info@tierheim-donaueschingen.de