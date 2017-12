Villingen-Schwenningen Zustellzentrum im Industriegebiet

Wie Hugo Gimber, Sprecher der Post AG in Stuttgart, auf Anfrage erklärte, sind momentan 75 Personen in dem Gebäude für die Post AG tätig. Momentan werde über einen Neubau, den ein Investor tätigen soll, in einem der Indu­striegebiete, auf jeden Fall außerhalb des Zentrums, verhandelt. Dort sollen aber nur die 75 Zusteller künftig arbeiten. Publikumsverkehr ist nicht vorgesehen. Hier verweist Gimber auf die Postbank in Bonn. Deren Sprecher Rolf Palm erklärte auf Anfrage: "Wir führen momentan Gespräche/Verhandlungen bezüglich der Filiale in Villingen-Schwenningen. Fakt ist: "Wir möchten an diesem Standort verbleiben, sollte dies nicht gehen, so schauen wir uns nach einem Alternativstandort um."

Zum Hinweis, dass der Mietvertrag womöglich schon im Juni nächsten Jahres endet, erklärte Palm, die Postbank sei in der Lage, schnell Alternativlösungen anzubieten. Man sei momentan auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten im Zentrum von Villingen.