Villingen-Schwenningen "Zustände teilweise eine Katastrophe"

Wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung des Sportentwicklungsplanes?

Daniel Fleig: Es macht durchaus Sinn ein Konzept für einen größeren Bereich zu machen, aber kein Gesamtkonzept für die gesamte Stadt mit allen Teilgemeinden. Das ist viel zu umfangreich und oft auch nicht zielführend, da es viel zu schnell überholt ist. Wir sehen mehr Möglichkeiten mit Konzepten für einzelne Bereiche – beispielsweise den Hoptbühl-Sportplatz, zusammen mit anderen Plätzen. Das sehen wir als nachhaltiger an und ist leichter umsetzbar. Uns ist zudem wichtig, dass man in die Zukunft blickt – wir wollen kein "Management by Baby", wer als erstes und am lautesten schreit, wird als erstes bedient. Wir wollen uns eher an den tatsächlichen Bedürfnissen orientieren und schauen, dass die Entscheidungen in fünf oder zehn Jahren ebenfalls noch Sinn machen.

Andreas Bayer: Der Sportentwicklungsplan ist leider mittlerweile schon zeitlich überholt. Jedoch können gewisse Feststellungen aus dem Plan auch heute noch ein guter Ansatz sein. Wir möchten den Fokus auf kleinere und kurzfristiger umsetzbare Konzepte, wie wir das beispielsweise in Schwenningen mit dem IKPS Institut getan haben, legen. In Schwenningen hat das in einem Teilgebiet hervorragend funktioniert, die Vereine haben an einem Strang gezogen.