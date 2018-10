Villingen-Schwenningen Zuschauer fühlen sich nach New York versetzt

Auch in der zweiten von zehn Live-Übertragungen aus der "Met" dürfen sich Klassikliebhaber laut Mitteilung auf ein wahres Staraufgebot freuen: Elina Garanca und Roberto Alagna singen unter dem Dirigat von Sir Mark Elder die Hauptrollen in "Samson et Dalila". Die Übertragung beginnt um 19 Uhr.

Runde zwei nach "Carmen"

Als die Mezzo-Sopranistin Elina Garanca und Tenor Roberto Alagna ihre Kräfte zum ersten Mal in der neuen "Carmen"-Produktion an der "Met" vereinten, war das Ergebnis, wie es heißt, elektrisierend. Jetzt stehen die beiden in der sinnlichen französischen Oper "Samson et Dalila" von Camille Saint-Saëns wieder auf der Bühne.