Villingen-Schwenningen Zusätzliche Plätze für Klinik-Kita

Das Thema kommt in der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses an diesem Mittwoch, 17 Uhr, im Rathaus Schwenningen auf den Tisch. Der Jugendhilfeaussschuss hat den Plänen bereits zugestimmt. So könnte die Einrichtung zwischen 115 und 120 Plätze anbieten.

Die Realisierung ermöglicht Investor Helmut Reichel, Professor des Nephrologischen Zentrums Villingen-Schwenningen. Ausführendes Bauunternehmen ist die Rebholz Immobiliengruppe. Die Klinikleitung hat sich bereit erklärt, die Liegenschaft zur Verfügung zu stellen. Träger der Tagesstätte ist die Stadt Villingen-Schwenningen. Vorgesehen ist ein Neubau mit eigener Haustechnik, der über ein Tunnel mit dem bestehenden Gebäude verbunden ist.

Das Konzept sei in enger Abstimmung mit Matthias Geiser, Geschäftsführer des Klinikums, dem Investor und dem Bauunternehmen entstanden, erläuterte Ute Tochtermann-Rottmann, Leiterin der Abteilung Kindertageseinrichtungen im Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis). Der Anbau für drei Gruppen sei bereits mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales ­Baden-Württemberg (KVJS) abgestimmt, eine mündliche Zusage liege jedoch auch für den achtgruppigen Ausbau vor. Der massive Bedarf bei den Mitarbeitern des Klinikums sei jedenfalls vorhanden, sowohl für unter als auch über Dreijährige.