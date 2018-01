Villingen-Schwenningen. Am Montag, 15. Januar, 18 Uhr, findet am Stuttgarter Hauptbahnhof die 400. Montagsdemo für den Erhalt des Kopfbahnhofes statt. Wer gerne mit der Bahn auf BW-Ticket mitfahren möchte, kann sich anmelden unter Telefon 07721/7 00 28, Treffpunkt am Bahnhof Villingen ist am 15. Januar, 15.20 Uhr, Rückkehr nach Villingen um 22.17 Uhr.