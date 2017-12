Villingen-Schwenningen Zur Hauptzeit überfüllt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn AG scheint endlos – das meinen zumindest Kritiker der Bahn. Laut N24 kommt jeder dritte ICE zu spät. Ein Neuntklässler wollte mit der Bahn nach Mannheim fahren – etliche Züge auf dieser Strecke kamen zu spät oder fielen aus. Zudem gab es einen Schienenersatzverkehr wegen Beschädigung der Gleise, der ebenfalls unpünktlich war. Immer mehr Leute, insbesondere Schüler, pendeln mit der Deutschen Bahn. Dadurch sind die Züge zu den Hauptzeiten am Morgen, Mittag und am Abend komplett überfüllt, sodass Schüler in Villingen nicht mehr in die Züge einsteigen können. n Der Autor ist Schüler der Klasse 9b am Gymnasium am Hoptbühl in Villingen.