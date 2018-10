Villingen-Schwenningen Zur Einweihung gewinnt SVO

Im Weiteren ging es um die Frage der Finanzierung. Dank des Gemeinderates, der 106 000 Euro bewilligte, der Zusage durch den Badischen Sportbund in Höhe von 84 000 Euro und Dank der Spendenfreudigkeit von Sponsoren und Vereinsmitgliedern, die bis jetzt 94 000 Euro aufbrachten, sowie Eigenleistungen im Wert von 60 000 Euro setzten den Verein in die Lage, die Umbaukosten in Höhe von rund 320 000 Euro zu stemmen.