Villingen-Schwenningen Zupforchester greift morgen in die Saiten

VS-Schwenningen. Das Ensemble spielt beim zweiten Konzert in der Reihe "Kultur in der Vesperkirche" am Dienstag, 22. Januar, um 19.30 Uhr Werke aus Barock und Klassik und internationale Originalmusik aus dem 20. Jahrhundert. Das Konzert beginnt mit der bekannten Hamburger Ouvertüre von Georg Philipp Telemann und dem Menuett aus der 100. Symphonie von Joseph Haydn. Im Anschluss daran ist eine Chaconne des viele Jahre in Engen ansässigen Komponisten Hermann Ambrosius zu hören, gefolgt von landestypischer und origineller konzertanter Musik aus den USA, Kuba, Japan, Spanien und der Türkei. Das Orchester unter der Leitung des professionellen Mandolinisten Frank Scheuerle besteht derzeit aus zwölf aktiven engagierten Laienmusikern. Sein Instrumentarium besteht aus Mandolinen, Mandolen, Gitarren und Bassgitarre oder Kontrabass. Der Eintritt ist frei.