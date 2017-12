Villingen-Schwenningen Zunftmeister blies das Herterhorn

Der Kuhreihen ist ein Ereignis, bei dem die Stadtmusik am Heiligen Abend nach der Christmette mehrfach in der Innenstadt zwei traditionelle Weihnachtsweisen spielt und einer ihrer Musiker auf dem Herterhorn die Melodie des Kuhreihens bläst. Ein stimmungsvolles Schauspiel, das der Überlieferung nach seit 1765 zelebriert wird. Pünktlich wie in jedem Jahr beginnen die Stadtmusiker gegen 23 Uhr am Amtsgericht, weiter am Riettor, am Oberen Tor und am Bickentor und schließlich kurz vor Mitternacht auf dem Marktplatz.