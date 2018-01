Villingen-Schwenningen Zunftball ist Bummel durch die Rietstraße

Welch ein Drama sich entwickelt, wenn ein langsamer Romeo aus Schwenningen um die Gunst seiner temperamentvollen Julia aus Villingen wirbt, zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend, angelehnt an das Bürgertheater "Romeo und Julia" im Jubi­läumsjahr. Vor dem Blind Date schreckt es den Heiratswilligen nicht zurück, Hauptsache, er bekomme keine "taube Schell". In der Innenstadt treffen er und seine Auserwählte auch auf eine Werberin für den WWF, die auf Unterstützung für in Not geratene Tiergruppen der Villinger Fasnet hofft: So müsse der Kater der Katzenmusik in einem neuen "Miezhaus" unterkommen, für den Butz­esel sei eine artgerechtere Haltung gefragt, mit so vielen Triebern wie bisher komme er nicht mehr ins Wirtshaus. Doch für den Schwenninger im Trikot der Wild Wings, dessen Extremsport es ist, seiner Mutter mal zu widersprechen, gibt es kein Happy End: Angesichts der Frage, ob sie eine Ummenhofer bleibt oder künftig lieber Schlenker-Benzing heißt, eilt die Herzensdame mit einem italienischen Ratsherrn davon, über den Schwiegersohn freue sich der Papa sicherlich.

Ein zweiter Italiener mischt die Szene auf: Rolando Rembrando nimmt sich der Kunst an und fertigt ein Werk mit Klebestreifen nach den GPS-Daten seines Heimwegs an, um ihn nachts immer zu finden, verewigt sind zudem der Nachhauseweg eines Glonkis und die vom Narro zurückgelegte Strecke vom Strählen bis zum nächsten Stüble.

Ein Streit der besonderen Art bricht auf dem Grill von Metzger Bächle aus: Eine rote und eine weiße Wurst, ein dünnes Villingerle, eine dicke Bratwurstschnecke und eine sächselnde Thüringer Wurst preisen jeweils ihre Vorteile an – und müssen alle nacheinander vom Rost.

Einmal mehr heizten die Sänger um Gitarrist Peter Metzger die Stimmung an, dieses Jahr als Straßencafé-Bedienungen, die sich ihren musikalischen Reim auf das Stadt- und Fasnetgeschehen machen. Schnell fällt das Publikum ein und singt begeistert mit, nicht ohne die Band mit der heimlichen Villinger Fasnethymne "An Tagen wie diesen" von der Bühne zu lassen.

Und zum Schluss feiert die Jugend einen Einstand: mit einer Nummer, die sie selbst getextet und bühnenreif umgesetzt hatten. Sie haben die Lacher auf ihrer Seite, als es um Narros, Glonkis, Hexen und Katzen auf der öffentlichen Toilette geht und sich der Schwenninger Zunftmeister einen Kanister Wasser holt, weil es in Villingen besser ist. Um die Zukunft der Bälle muss sich die Zunft jedenfalls nicht sorgen.

Zum farbenprächtigen Bild tragen die Ballettgruppen bei, ob die Kinder als quirliger Bienenschwarm, die Müller-Jugend-Dance-Gang oder das Zunftballett zu "Singing in the rain" und bei Western-Stimmung im Saloon. So gibt es am Ende stürmischen Applaus für das ganze Team, das auch mit tollen Ideen überraschte: Regieeinfälle wie die immer wieder durch die Szene laufenden Ratsherren auf "Bad Beiz-Tour", bis die Wirtin und Ehefrau ein Machtwort spricht, die Einlage von Zunftmeister Anselm Säger und Oliver Kienzler, die als Eisverkäufer von Reihe zu Reihe ziehen, durch die Riet­straße düsende Paketdienst-Fahrzeuge oder fantasievolle Kostüme und Kulissen, beispielsweise der Bächle-Grill mit seinen Würsten.

Einen Zuschlag ganz im Sinn des Imbisswagens gibt’s dann obendrein: Die Blechbläser von den "Brotene Herdäpfel" setzen einen fulminanten Schlusspunkt: Völlig außer Rand und Band lassen Akteure und Zuschauer zu den fetzigen Klängen der Jungs aus Wolterdingen das Programm eines gelungenen Zunftballs ausklingen.

