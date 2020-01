Villingen-Schwenningen Zum Wucherpreis ins Messe-WLAN?

"Der IHK werden im Nachhinein ausschließlich die tatsächlich genutzten Zugangstage zu einem erheblich geringeren Betrag in Rechnung gestellt", bestätigt auch SMA-Geschäftsführerin Stefany Goschmann im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Aber ist der Preis von 22 Euro für ein Tagesticket oder von 90 Euro für ein vier Tage gültiges Ticket tatsächlich gerechtfertigt?

Erfahrungswerte hat die SMA selbst kaum. Der Breitbandanschluss ist quasi erst wenige Veranstaltungen alt. Er wurde "dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung" rechtzeitig zur Südwest Messe 2019 in Betrieb genommen. Die Aktualisierung der weiteren Infrastruktur zur flexibleren Handhabung der WLAN-Anschlüsse sei daher noch in Planung, lässt Stefany Goschmann wissen. Die Pässe, die der IHK für den Neujahrstreff zur Verfügung gestellt wurden, wurden aufgrund einer Nachbestellung an unterschiedlichen Tagen ausgedruckt. Sie seien aufgrund der veralteten Technik alle "übergroß" ausgelegt, "um eine optimale Nutzung zu ermöglichen".

"Optimal" könnte die Nutzung durch Unternehmen, die auf dem Messegelände aktiv sind, auch finanzieller Art sein – zumindest für die SMA. Blickt man auf die jetzt in Rechnung gestellten Gebühren für die Nutzung der IHK wird deutlich, welche Einnahmen erst einmal bei der Südwest Messe winken könnten: Was, wenn gleich eine Vielzahl von Unternehmen einen Tages- oder gar Mehrtagespass bei der SMA bestellt und zwar für jeden einzelnen Mitarbeiter?

Wie machen das andere Messer-Betreiber?

Und wie machen das überhaupt andere Messe-Betreiber? Ein Paradebeispiel aus Sicht des Nutzers ist wohl die Messe in Friedrichshafen. Ausstellern, Besuchern und Journalisten steht eine kostenlose WLAN-Verbindung zur Verfügung. "Dank moderner WLAN-Technologie können sie sich auf dem gesamten Messegelände kabellos einloggen", der Service sei für alle Kunden der Messe Friedrichshafen kostenfrei.

Die Messe Frankfurt bietet ihren Besuchern das komplette WLAN-Netzwerk kostenlos an. "Das unseren Nutzern zur Verfügung stehende WLAN-Netzwerk verfügt in diesem Zusammenhang über mehr als 1000 Access-Points, über die während unserer Veranstaltungen bis zu 30.000 Endgeräte gleichzeitig mit dem Internet verbunden werden können", so Pressesprecher Paul Wassermann auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Damit stelle das "Messe Frankfurt WiFi" eines der größten WLAN-Systeme auf einem geschlossenen Gelände in Deutschland dar. Medienvertretern beispielsweise stelle das Unternehmen zusätzlich das Pressecenter zur Verfügung.

Auf dem Gelände der Leipziger Messe erhalten Besucher während der Laufzeit von Eigenveranstaltungen der Leipziger Messe freien Zugang zum WLAN, beschränkt auf eine Bandbreite von maximal einem Mbit pro Sekunde.

"Klicken, anmelden, surfen", damit wirbt das Freiburger Messegelände. 30 Minuten lang wird hier ein kostenloser WLAN-Service angeboten (maximal ein Mbit pro Sekunde), die WLAN-Nutzung darüber hinaus kostet – fünf Euro für drei Stunden, 30 Euro für einen ganzen Tag und damit sogar noch mehr als in der Doppelstadt Villingen-Schwenningen.