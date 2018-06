Schwarzwald-Baar-Heuberg Der Kapellentag der Familien des katholischen Männerwerks (KMW) aus den Dekanaten Hegau, Konstanz und Schwarzwald-Baar findet am Samstag, 23. Juni, um 14 Uhr in Mühlheim an der Donau statt. Die Wallfahrer treffen sich bei der Gallus-Kapelle beim Friedhof in Mühlheim. Die Gallus-Kapelle befindet sich in der Nähe der Donau. Es wird eine Führung in der Gallus-Kapelle angeboten und danach erfolgt die gemeinsame Fahrt zum Welschenberg. Anschließend gemütliches Beisammensein mit Männervesper für alle im Pfarrsaal. Hierzu sind alle Frauen und Männer eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen erteilt Johannes Hauger, Telefon 07721/ 63369