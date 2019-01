Villingen-Schwenningen Zum Jubiläum zeigt Alpenverein Bergfilmshow

Villingen-Schwenningen. "Wir lieben die Berge, seit 1869" lautet das Motto des ­Jubiläumsjahres. Mit einer Filmtour durch Deutschland will der Alpenverein diese Begeisterung wieder aufleben lassen. "Berge 150", so der Name der Filmtour bringt eine Auswahl der besten Bergfilme aus 100 Jahre Filmgeschichte zurück auf die Leinwand und zeigt Skifahren, Klettern, Bergsteigen und Expeditionen zu den höchsten Bergen der Welt – heute und damals. Geboten ist eine Zeitreise durch ein turbulentes Jahrhundert. Denn der Bergfilm ist eines der ältesten Filmgenres überhaupt. Es ist kaum zu glauben, welche Aufnahmen den Pionieren von damals mit ihrem schweren Filmequipment gelangen und welche Entwicklung das Genre durchlaufen hat. Der Klassiker des Bergfilm, der Südtiroler Luis Trenker ist ebenso zu sehen, wie Nanga-Parbat-Expeditionen mit Karl Maria Herrligkoffer und Herrmann Buhl sowie die Erstbesteigung des Matterhorns durch den Engländer Whymper mit seinem tragischen Ausgang. Die Zuschauer lernen eine Alpinistin kennen, eine starke Frau am K2, die das Extreme liebt und lebt – und die es mit Leichtigkeit mit ihren männlichen Alpinisten aufnehmen kann: Tamara Lunger. Etwa zwei Stunden dauert die faszinierende Filmshow, die am Donnerstag, 17. Januar, ab 20 Uhr in Freiburg im Bürgerhaus Zähringen und am Samstag, 19. Januar, ab 20 Uhr an der Universität Konstanz im Audimax zu sehen ist. Weitere Termine sind im Internet ersichtlich. Alpenvereinsmitglieder erhalten bei Vorlage ihres Ausweises einen Nachlass.