Villingen-Schwenningen Zum Jahresauftakt Jazz aus Odessa

VS-Villingen. Jazz aus Odessa ist am Samstag, 12. Januar, in der Villinger Webergasse zu hören. Den ersten Konzertabend im Jahr gestalten der Pianist Vadim Neselovskyi, in New York lebender Professor des Berklee College of Music, gemeinsam mit der in Köln lebenden Sängerin und Komponistin Tamara Lukasheva.