VS-Schwenningen. Im Zeitraum von Anfang Dezember bis Dienstag, 9. Januar, ist bereits zum dritten Mal in den Campus Schwenningen der Hochschule Furtwangen eingebrochen worden. Die Täter fokussierten sich jeweils auf in den Hörsälen angebrachte Beamer, teilt die Polizei mit. Bei der letzten Tat in der Nacht von Montag auf Dienstag wurden drei Beamer im Gesamtwert von 2000 Euro entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07720/8 50 00.