Villingen-Schwenningen Zum Auftakt heizt Brassband den Besuchern kräftig ein

Am Samstagabend geht das Programm traditionell mit dem Auftritt der Stadtmusikanten, der kleinen Besetzung der Villinger Stadtmusik, weiter. Und zum Frühschoppen am Sonntag spielt ab 11 Uhr ein Alleinunterhalter.

Dass die Kapelle aus Wolterdingen mit ihren fetzigen Klängen am Freitag sicherlich für eine ausgelassene Party in der Halle sorgt, ist sich Schaaf sicher. Zumal die Jungs bei ihren Auftritten immer auch zahlreiche Fans anlocken. Gute Laune komme bestimmt auch in der Bar auf: Unter dem Motto "Holla die Waldbar" hat sich die Katzenmusik einiges einfallen lassen, um das Flair des Schwarzwalds in ihr Domizil zu zaubern. Zur passenden Atmosphäre tragen Hirschgeweihe und Kuckucksuhren bei, mehr verrät Schaaf allerdings noch nicht.

Überhaupt ist das ganze Wochenende wieder so einiges in und um die Halle geboten. Das Helferteam hat schon kräftig angepackt, um all die Wagen und Kulissen aus dem Weg zu räumen und Platz für die Besucher zu schaffen. Und die jüngsten Besucher kommen ebenfalls auf ihre Kosten, beispielsweise in einem Bällebad. "Für jeden ist etwas dabei", verspricht Schaaf – auch beim kulinarischen Angebot, bei dem selbst Vegetarier et was auf der Speisekarte finden.