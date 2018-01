Villingen-Schwenningen Zum Auftakt die Titel brüderlich geteilt

Zum Auftakt der alpinen Landes-Schülermeisterschaft 2018 am Fis-Skihang "Hofeck" in Bernau-Hof teilten sich der Schwäbische Ski-Verband und Skiverband Schwarzwald die Tagessiege im Riesenslalom. ES gewannen die 15-jährige Katharina Haas (SC Gerstetten) in 1:28,56 Minuten und der gleichaltrige Marco Behringer (SC Fischbach) in 1:27,47 Minuten. Landesmeister der Schüler U 14 wurden die 13-jährige Leonie Keller (Rheinbrüder Karlsruhe) mit der sechstbesten Laufzeit und der zwölfjährige Lukas Krauss (SSC Schwenningen) mit der achtschnellsten Tageszeit.