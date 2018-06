Villingen-Schwenningen Zukunft geschieht nicht einfach

Rottweil. Wie sieht die Welt, in der wir leben in Zukunft aus? Wie konsumieren und arbeiten wir in 20 bis 30 Jahren? Diesen und weiteren Fragen widmet sich Kai Arne Gondlach in seinem Vortrag "So leben und arbeiten wir in der Zukunft" im Rahmen der "Denkanstöße" am Mittwoch, 4. Juli, im Kraftwerk Rottweil.