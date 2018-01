Villingen-Schwenningen Zukunft für DHBW-Gebäude ungewiss

Am ehemaligen Schaltwerk in der Bürkstraße seien die Arbeiten soweit abgeschlossen, für den Verkehr komme es zu keinen Einschränkungen, so die Pressesprecherin weiter. Im Herbst musste die untere Bürkstraße für die Bauarbeiten sogar gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Jetzt fehle nur noch der Feinbelag auf der Straße. Dieser werde im Frühjahr eingebaut, sobald es die Witterung zulässt, so Kurz.