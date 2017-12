Villingen-Schwenningen Zugang zu frischem Wasser

In ganz Deutschland wird in den Gottesdiensten an den vier Adventssonntagen und am Heiligen Abend für die aktuellen Hilfsaktion von Brot für die Welt gesammelt, neben Wasserprojekten in Kenia und Peru, für ein Ernährungsprojekt in Nepal und für die Sanierung eines Gebietes in Ecuador, das durch eine defekte Pipeline verseucht wurde. Mit Spenden für Brot für die Welt wird jährlich Hunderttausenden Menschen ermöglicht, sich und ihren Familien eine bessere Zukunft aufzubauen. Dabei arbeitet die Entwicklungshilfe der evangelischen Kirchen in Deutschland eng zusammen mit einheimischen, oft kirchlichen Partnerorganisationen zusammen, die die Situation vor Ort kennen und wissen, was die Menschen brauchen.