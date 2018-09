Villingen-Schwenningen Zufahrtsentscheidung soll vertagt werden

CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning erklärte am Mittwoch, dass diese Planung in dieser Form nicht von Bauherr Herner selbst stammen kann. "Mir gegenüber äußerte Herr Herner, das er stets mit einer Zufahrt über diese Brücke geplant und das auch der Stadt gegenüber so geäußert hat. Er fiel aus allen Wolken, als er erfuhr, dass es anders in der Vorlage steht." Eine Erklärung hierfür liefert die Verwaltung. "Hierbei liegt wohl ein Kommunikationsfehler zwischen Herrn Herner und dem Planungsbüro vor, das er für dieses Projekt beauftragt hat. Die Stadt hat diesem Büro die Vorgabe erteilt, dass die Brücke nicht mehr befahrbar ist. Das hat das Büro scheinbar in seine Pläne mit aufgenommen, ohne dies dem Auftraggeber gegenüber zu kommunizieren", erklärt Brunner.