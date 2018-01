Villingen-Schwenningen Zündelt Feuerteufel jetzt auch in Villingen?

Befürchtet wird nun, dass der Feuerteufel, der insbesondere in Schwenningen aktiv war, nun auch wieder Villingen ins Visier genommen hat. Zuletzt brannten auf dem Parkplatz der Polizeihochschule am 11. Mai 2017 zwei Fahrzeuge. Zuvor wurden beim ersten Fall der Serie am 12. August 2016 zwei Fahrzeuge in Schwenningen angezündet, anschließend folgten mit fünf brennenden Autos in zwei Tiefgaragen in Villingen und Schwenningen sowie der versuchten Brandstiftung an einem Reisebus in der Neckarstadt in einer Nacht (17. August 2016) der bisher schwerwiegendste Vorfall.