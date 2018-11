Villingen-Schwenningen Zu viel Ruß: Kaminbrand schnell gelöscht

VS-Villingen. Am Mittwoch gegen 14.30 Uhr rückte ein Löschzug der Villinger Feuerwehr in Richtung Steppach aus. Grund des Einsatzes mit zehn Leuten war ein Kaminbrand. Schnell konnte der Villinger Abteilungskommandant Ralf Hofmann Entwarnung geben. Der alarmierte Schornsteinfeger kümmerte sich um den Ruß, der zu brennen begonnen hatte. Dies könne passieren, so Hofmann, wenn sich zu viel Ruß an den Wänden absetze. Die Feuerwehrleute kontrollierten die Wohnungen: Doch die Bewohner waren bereits auf die Straße geflüchtet. Sie können ohne Probleme wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.