Villingen-Schwenningen Zu Schlaglöchern kommen gefährliche Spurrillen

Insbesondere vor der Ampel an der Kreuzung Villinger-/Grabenäcker­straße schüttelt es die Autofahrer durch, wenn sie bei Grün losfahren. Hubbel an Hubbel reiht sich einige Meter lang aneinander. Das gesamte Fahrwerk, insbesondere die Stoßdämpfer, werden jedes Mal kräftig strapaziert. Seit Monaten ist dieser Zustand unverändert. In der Sommerhitze hat er sich eher noch verschlechtert.

Solche Spurrillen gebe es auch noch in anderen Straßen, erklärte Oxana Brunner von der städtischen Pressestelle. Dies sei bekannt, zum Beispiel im weiteren Verlauf der Villinger- und Kreuzstraße sowie in der Bertoldstraße und an der Kreuzung Dattenberg- und Vöhrenbacher Straße in Villingen.

Zur Beseitigung dieser Gefahrenquellen müsse zunächst der Asphalt abgefräst und dann eine neue Schicht aufgebracht werden. Noch in diesem Jahr sollen die Schäden behoben werden, so Oxana Brunner weiter.