Villingen-Schwenningen Zu klein für’s große Fest?

VS-Villingen. So erlebten die kleinen Zuschauer am Sonntagmorgen des ersten Advents die Geschichte des Tannenbaums im Franziskaner-Konzerthaus ganz neu.

Einsam und traurig stand der kleine Tannenbaum im Wald. Seine großen Brüder wurden alle zum Weihnachtsfest in die Stadt abgeholt, nur er wurde einfach stehengelassen, weil er zu klein war. Dabei wollte er doch so gerne am Heiligabend geschmückt mit Kerzen ein Haus erleuchten. Nun versuchten Tiere des Waldes ihn zu trösten. Mitfühlend stehen sie dem winzigen Bäumchen zur Seite. Dann fing es plötzlich an zu schneien – beste Voraussetzung für ein etwas anderes, ganz besonderes Weihnachtsfest. Musikalisch wurde diese Szene mit dem Lied "Schneeflöckchen Weißröckchen" untermauert, das bei dem jungen Publikum natürlich bekannt war und eifrig mitgesungen wurde. Spielerisch und kindgerecht schlüpfte Schauspielerin Anna Hertz in die verschiedensten Rollen und begeisterte das junge Publikum.

Die musikalische Begleitung erfolgte durch das Circolo Quartett mit Kyoko Tanino (Violine), Pawel Katz (Violine), Margit Bonz (Viola) und John Wennberg (Violoncello). Sie machten die Geschichte lebendig und animierten die jungen Gäste zum Mitsingen. Am Morgen nach Heiligabend war der ganze Tannenbaum mit Schnee bedeckt. Er funkelte so schön, dass er der schönste Weihnachtsbaum war und die Tiere staunten. Es folgte das liebste Weihnachtslied der Tiere und der kleine Tannenbaum war wieder glücklich. Die kleinen Zuschauer durften sogar mitmachen und Plüschtiere an den kleinen Weihnachtsbaum setzen. Ob groß oder klein, jeder kann Weihnachten feiern! Am Ende der Geschichte war es natürlich ein Muss, dem allerschönsten Christbaum das altbekannte Weihnachtslied "Oh Tannenbaum" vorzusingen. Das junge Publikum machte begeistert mit. Damit beendete Anna Hertz das gemütliche Sitzkissenkonzert und wünschte ihrem Publikum eine schöne Adventszeit.