Villingen-Schwenningen Zu demokratischen und sozialen Menschen heranwachsen

Er studierte Realschullehrer für Mathematik und Chemie, was er aber nie wurde. Als arbeitsloser Lehrer – einer von vielen in den 1980er- Jahren – bildete er sich in Stuttgart zum Waldorflehrer weiter. Die Anthroposophie, die esoterische Weltanschauung des Rudolf Steiner, über die Alfred Zahn damals sogar überzeugende Referate hielt, habe ihn letztlich jedoch gespalten. "Darin steckt so viel Positives, aber halt auch Negatives", sagt er. 15 Jahre lang hielt er Deutschkurse für Ausländer ab und begleitete Auszubildende, damit sie ihren Beruf erfolgreich erlernen und bis zum Abschluss durchziehen.

1995 wurde er gefragt, ob er nicht den Vorsitz des Kinderschutzbundes übernehmen würde, ehrenamtlich, versteht sich. Das tat er, seit 1998 ist er dessen geringfügig beschäftigter Geschäftsführer und unterhält drei Kinderkrippen für Null- bis Dreijährige. "Wir sind nicht zu 100 Prozent glücklich mit diesen Einrichtungen", gibt Zahn zu, denn "Bindungstheorien möchten Kleinkinder länger in der Familie sehen". Einerseits beweisen die Wartelisten, wie dringend Kinderbetreuung benötigt werde. Außerdem verweist das Jugendamt immer wieder Kinder hierher, die aus "Problemfamilien" kommen. Andererseits findet der Vater zweier erwachsener Kinder, dass der Bezug der Kinder zu den Eltern wichtig sei. Daher bieten die Krippen des Kinderschutzbundes Betreuung auch nur vormittags an und wehren sich (noch) gegen eine Verlängerung.

Sehr am Herzen liegt Zahn auch der "begleitete Umgang", mit dem es der Kinderschutzbund getrennt lebenden und "hochstreitigen" Eltern ermöglicht, ihre Kinder regelmäßig zu sehen. Geregelt werden auch die Familienpatenschaften. Ehrenamtliche kümmern sich hierbei um junge Familien, zumeist gleich nach der Geburt eines Kindes, damit sie sich im Alltag mit Säugling zurechtfinden.

Sein zweites berufliches Standbein fand Alfred Zahn an der Gewerbeschule VS, wo er als Fachbereichsleiter für das Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf (VAB) und das Berufseinstiegsjahr (BEJ) zuständig ist. Er hat dort mit Jugendlichen zu tun, die ihren Hauptschulabschluss noch gar nicht geschafft haben und mit solchen, die aus Förderschulen kommen. Er gehört zu denen, die für das Kultusministerium für diese Schülerklientel im ganzen Land die Prüfungen in Mathematik kreiert. Inzwischen hat er auch eine Alphabetisierungsklasse verankert, die erste an einer beruflichen Schule. Am Landesinstitut für Schulbildung ist er derzeit außerdem damit beschäftigt, das selbstorientierte Lernen in Mathematik dieser Schüler zu etablieren. Er selbst bezeichnet sich als "Workaholic". Er sitzt nicht nur im Jugendhilfeausschuss von Kreis und Stadt, er ist auch noch Kreisvorsitzender des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes DPWV. Und er ist stetig damit beschäftigt, sich, wie er sagt "sozial weiterzubilden". Für einen seiner Meinung nach bei jeden Menschen mehr oder weniger existierenden "sozialen Intelligenzquotienten" gelte lebenslanges Lernen genauso wie in der Bildung.