Villingen-Schwenningen Zoff in oberen Etagen

Im weiteren Teil der Verhandlung ging es um die Höhe einer etwaigen Abfindung, sofern man sich vergleiche. Der Richter machte den Vorschlag vom Faktor 1,0. Das würde heißen, die Klägerin erhält als Abfindung pro Dienstjahr ein Gehalt. Also hier bei neunjähriger Dienstzugehörigkeit neun Gehälter. Das hätte zu einem kleineren sechsstelligen Betrag geführt. Das Angebot wurde von den Parteien abgelehnt, obwohl die Differenz zwischen den beiden Vorstellungen der Parteien nur gering gewesen wäre, insbesondere bezüglich der Gesamthöhe der Abfindung, meinte der Richter am Arbeitsgericht Villingen.

Die Arbeitgeberseite drohte an, man werde, wenn es keine Einigung gäbe, die Kündigungsgründe öffentlich bekannt geben.

So blieb dem Richter am Arbeitsgericht Villingen nichts anderes übrig, als abzubrechen, beziehungsweise die Verhandlung in das Jahr 2019 zu verlegen.