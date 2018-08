Villingen-Schwenningen. In der Nacht auf Dienstag hat ein Täter einen in der Villinger Güterbahnhofstraße an der Abzweigung zum Hoptbühlparkplatz montierten Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Polizei Villingen, Telefon 07721/60 10, hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.