Villingen-Schwenningen Zierliche Minka hat sanftes Gemüt

Schwarzwald-Baar-Kreis. Minka ist eine kleine, zierliche, zirka 2016 geborene Katzendame, die sich ein neues Zuhause wünscht. Mit ihrem sanften Gemüt bemerkt man sie kaum und auch mit anderen Katzen kommt sie sehr gut zurecht. Fremden Menschen gegenüber zeigt sie sich eher zurückhaltend, ist nach einer Kennenlernzeit aber nicht mehr von der Couch wegzudenken. Sie würde sich sehr über eine bereits vorhandene Katze freuen oder wenn sie einen ihrer Freunde aus dem Tierheim ins neue Zuhause mitnehmen könnte. Minka und die anderen Bewohner freuen sich über den Umzug in das neue Heim. Dieses wird morgen, am Samstag, 15. September, von 10 bis 18 Uhr feierlich eröffnet. Die Bevölkerung ist eingeladen Ab 13 Uhr ist Festbetrieb. Ab Montag, 17. September ist das Kreistierheim Im Haberfeld 95 in Donaueschingen zu den Öffnungszeiten zu finden. Diese sind Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag 15 bis 17 Uhr sowie Donnerstag 17 bis 19 Uhr.