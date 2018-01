Villingen-Schwenningen Ziele sind ganz unterschiedlich

Woran erkennt man wirklich frischen Fisch und richtig gereiftes Fleisch? Wie führe ich Mitarbeiter, wie kalkuliere ich auskömmlich? Was ist notwendig, wenn ich mich selbstständig machen will? Welche Hygienevorschriften gilt es zu beachten, wie verhält es sich mit den Zusatzstoffen, welche Lebensmittelchemie muss ich beachten? Diese und Tausende weiterer Fragen beschäftigten die Köche, die sich im Rahmen des IHK-Lehrganges in Zusammenarbeit mit der Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe das Wissen aneigneten, um später Führungspositionen auszufüllen.

Sehr erfreut zeigt sich Mentor und Dozent Josef Vogt, der als Küchenmeister und Diplompädagoge den Part der Mitarbeiterführung und Existenzgründung unterrichtet, dass sich junge Menschen erfolgreich der Herausforderung stellen und Verantwortung übernehmen wollen: "Die erfolgreichen Absolventen dieses Meisterkurses werden erfolgreiche Botschafter sein, damit Lebensmittel und deren fachgerechte Zubereitung den Stellenwert und die Wertschätzung erhalten, die sie verdienen."

Die Teilnehmer stammen dabei nicht nur aus der Region, sondern auch weit darüber hinaus, denn der Villinger Kurs genießt landesweit einen hervorragenden Ruf. So einheitlich das Ziel, so vielfältig die Karriereplanungen: Jonathan Eha, 26, stammt aus Beuron-Tiergarten. Er hat in einem Hotel in Friedrichshafen gelernt und arbeitet heute in der Großverpflegung in einem Seniorenheim in Ravensburg. Ein Studium hat er nicht weiter verfolgt, weil er einfach der Praktiker ist. "Mein Traum ist es, bei einem Großunternehmen als Küchenchef eingesetzt zu werden – oder als Produktentwickler zu arbeiten." Simon Glatz, 26, aus Villingen hat in der Bareiss-Küche in Baiersbronn gelernt. "Ich hätte da bleiben können, doch das wollte ich nicht machen." Stattdessen hat er die Welt erkundet: Kanada, Norwegen, zuletzt Auckland in Neuseeland: "Dort habe ich für mehrere Monate die Austern-Bar des Hotels geleitet. Manuel Ulrich, 31, stammt aus Donaueschingen und hat am Öschberghof gelernt. Nach Stationen in Oberlech und zuletzt im Vier Jahreszeiten in Hamburg ist er in seinen Ausbildungsbetrieb zurückgekehrt.