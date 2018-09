Villingen-Schwenningen Ziel: Behandlung traumatisierter Flüchtlinge

"Wir sollen die Zeugen in Verfahren gegen diese Verbrechen betreuen", erklärt Kizilhan. Eine aus Richtern, Polizeibeamten und Juristen bestehende Kommission mühe sich momentan um Aufklärung mittels Zeugenbefragung und DNA-Analyse. "Sie hören so schlimme Geschichten, dass sie es kaum ertragen", erzählt Kizilhan.

In wenigen Tagen wird der Traumatologe und Psychotherapeut erneut in den Irak reisen. Er wurde zunächst für eine andere Mission von Ministerpräsident Winfried Kretsch­mann (Grüne) benötigt: Er hat in Flüchtlingscamps im Irak Frauen und Kinder ausgewählt, die nach Baden-Württemberg ausreisen konnten, weil sie im Land gute Entwicklungsperspektiven haben.

Im Institut der Dualen Hochschule in Schwenningen arbeitet Kizilhan zwischen bereits gepackten Kisten. Er hat gerade Prüfungen abgenommen und sich auf seinem Samowar Tee gekocht. Sechs Räume im Untergeschoss des Gebäudes sollen das neue Insti­tut für transkulturelle Gesundheitsforschung beherbergen. Offiziell nimmt es ebenfalls im Oktober seinen Betrieb auf. Mit erheblicher finanzieller Unterstützung des Wissenschaftsministeriums des Landes sollen Konzepte entwickelt werden, die Menschen mit Gewalterfahrungen und anderen Traumata helfen, zu überleben. "Resilienz", psychische Widerstandskraft. lautet das Stichwort. "Bei uns geht es darum, zu ermitteln, wie Menschen in Ausnahmesituationen eine Resilienz entwickeln. Wie sie lernen, zu überleben. Und dann eine Perspektive haben. Das ist die innere Kraft der Menschen, zu überleben." Die weitergehende Frage sei, ob die innere Widerstandskraft von Generation zu Generation weitergegeben wurde und ob sich das vielleicht auch in der DNA abbildet. Die Forschungsergebnisse könnten auch Einfluss auf die Gssundheitsförderung haben, zum Beispiel in Betrieben oder bei der Behandlung von traumatisierten Menschen. "Ich bin sicher, dass wir eine Lücke gefunden haben." Es geht vor allem um Forschung und deren praktische Anwendung. "Wir wollen Dinge entwickeln und weiterentwickeln." Und eines weiß Kizilhan: "Dazu brauche ich ein gutes Team."

400.000 Euro Unterstützung erhält das neue Institut vom Ministerium

Das neue Institut beginnt mit fünf Mitarbeitern, deren Zahl aufgestockt werden soll. "Diese Kompetenz gibt es bundeweit nicht", beurteilt Kizilhan selbst das neue Institut. Dass er von der Dualen Hochschule den Freiraum zur Gründung bekam, ist einer der Gründe für ihn, in Schwenningen zu bleiben, obwohl er, wie er einräumt, viele Anfragen aus dem In- und Ausland erhalten habe.

Einen anderen nennt er auch im Gespräch mit unserer Zeitung: "Gerade im ländlichen Raum kann man ruhig und besonnen arbeiten, anders als in einer Großstadt. Das ist erholsam für die Entwicklung von Ideen und Konzepten. Wir sind schließlich überwiegend international unterwegs. Hier können wir ohne Störungen arbeiten und uns zurückziehen. So abgelegen ist der Schwarzwald nicht. Zürich, Stuttgart und Frankreich sind nah." Ja, wenn man eines Tages in anderthalb Stunden mit dem Zug in Stuttgart wäre, das wäre, fügt Kizilhan hinzu, "toll".

400.000 Euro "Kick-off-Unterstützung" erhält das neue Institut vom Wissenschaftsministerium. Für momentan drei Stellen kamen mehr als 60 Bewerbungen. Zwei wissenschaftliche Mitarbeiter sowie Bewerber mit E-Learning-Erfahrung und Kenntnissen in Medienpädagogik werden gesucht. Mit der finanziellen Ausstattung ist Buchautor und Orientologe Jan Kizilhan "für die nächsten zwei Jahre" zufrieden. Die UN seien mit im Boot, auch die Universität München und auch das Londoner Kings-College. Und eine Unversität aus Italien habe angefragt.