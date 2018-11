Villingen-Schwenningen Nach Überfall auf Kind: Zeugenaufruf bisher ohne Erfolg

Villingen-Schwenningen - Der Zeugenaufruf von Diana S. in der Facebookgruppe "Stadtgeflüster VS" wurde mehr als 1000 Mal geteilt, viele Mitleser sprachen ihr Mitgefühl in Kommentaren aus. Ihr zehnjähriger Sohn sei beim Schulhof der Gartenschule niedergeschlagen worden und in einem davon weit entfernten Waldstück wieder zu sich gekommen. So schildert es der Zehnjährige seiner Mutter wie auch der Polizei. Angaben zum Täter kann der Junge jedoch nicht machen. Er sei unangekündigt mit einem Schlag auf den Hinterkopf niedergestreckt worden. Der Weg von der Schule bis zum Waldstück fehle in seinem Gedächtnis, erzählt die Mutter im Gespräch mit schwarzwaelder-bote.de.