Villingen-Schwenningen Zettelwirtschaft hat ein Ende

Die Kita-Leitung Michael Kuner und Maike Zimmermann freuen sich gemeinsam mit dem gesamten Team über diese deutliche Arbeitserleichterung. "Selbstverständlich ersetzt die App in keiner Weise das persönliche Gespräch zwischen Eltern und Erzieher/-innen, das natürlich einen höheren Stellenwert hat", erläutert die stellvertretende Kita-Leiterin Maike Zimmermann bei der Vorstellung der neuen App. Jedoch hilft die App es den Eltern, besser und direkter informiert zu sein, wenn sie wissen wollen, was ihr Nachwuchs an Aktivitäten erlebt.

"Oft etablieren sich in Elternkreisen Facebook- oder Whatsapp-Gruppen, um sich zu organisieren und Informationen auszutauschen. Im Vergleich zu diesen Diensten ist die App dagegen datenschutzrechtlich sicher, die Daten können nicht kommerziell von Dritten genutzt werden und es werden keine persönlichen Handynummern wie bei Whatsapp-Gruppen preisgegeben", fügt Michael Kuner hinzu.

Jeder kann, aber keiner muss