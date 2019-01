Schwarzwald-Baar-Kreis. Den Mitgliedern von Bündnis 90/Die Grünen im Schwarzwald-Baar-Kreis ist es wichtig, ein deutliches Zeichen für ein starkes Europa zu setzen. Deshalb beginnen sie ihre politische Veranstaltungsreihe in 2019 mit einem Gesprächsabend mit Franziska Brantner (MdB), der Sprecherin für Europapolitik der Bundestagsfraktion. Der Kreisverband lädt alle Interessierten auf Mittwoch, 23. Januar, ins "DaVinci", dem Café der Steinbeis-Stiftung (Ecke Gerberstraße/Kaiserring in VS) ein. Beginn ist um 19 Uhr.