Villingen-Schwenningen. Ein zehnjähriger Junge ist am Freitag gegen 13.20 Uhr in der Sturmbühlstraße in Schwenningen mit einem Fahrrad gegen ein geparktes Auto gefahren und hat sich dabei im Gesicht verletzt. Der Junge wurde in Begleitung der verständigten Mutter mit einem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. An dem Auto entstand durch den Unfall rund 1000 Euro Sachschaden, teilt die Polizei mit.