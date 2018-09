Villingen-Schwenningen Zaun soll Ruhestörer aussperren

Diesen Vorschlag griff die Stadtverwaltung nun auf und holte entsprechende Angebote ein. Die Einhausung, also Umzäunung des Platzes, so Pressesprecherin Oxana Brunner auf Anfrage unserer Zeitung, würde mit 30 000 Euro zu Buche schlagen. Ein auf Dauer viel größerer Kostenfaktor aber wäre die Beauftragung eines Schließdienstes. 1500 Euro würde dessen Einsatz die Stadtverwaltung monatlich kosten, so Brunner.

Ganz aus der Welt ist der Zaunbau zum Welvert damit aber nicht: Gegebenenfalls könnte man das Auf- und Zuschließen des Zauns auch über den Hausmeister der ­benachbarten Seniorenwohnanlage regeln, so die neue Idee.

Möglicherweise kehrt über den Herbst oder spätestens im Winter ohnehin Ruhe im Villinger Welvert ein. Doch die nächsten lauen Sommerabende kommen bestimmt.