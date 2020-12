Villingen-Schwenningen Zahlreiche Abstriche für frohe Weihnachten

Für diejenigen, die das Angebot in Anspruch nahmen, war der Schnelltest – dem Namen angemessen – eine wenig zeitintensive Angelegenheit. Vorab musste über das Internet oder telefonisch ein Termin vereinbart werden. Vor Ort – auf dem Schwenninger Messegelände beziehungsweise auf dem Villinger Parkplatz "Friedengrund" – wurde dann der Abstrich für den Schnelltest genommen. Nach kurzer Wartezeit erhielten die Getesteten dann noch vor Verlassen des Geländes ihr Ergebnis.

War dieses positiv, mussten sich die Betroffenen unverzüglich in Quarantäne begeben und konnten im Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen am gleichen Tag noch einen laborbestätigten PCR-Test durchführen lassen. Das zentrale Abstrichzentrum hatte aufgrund der Schnelltest-Aktion am Mittwoch verlängerte Öffnungszeiten. Einen Bescheid über ein negatives Testergebnis wurden den Getesteten nicht ausgehändigt. Man wollte so vermeiden, dass Bürger die einen Bescheid über ein negatives Ergebnis brauchen, um Beispielsweise eine Reise antreten zu dürfen, an den kostenlosen Schnelltests teilnehmen.