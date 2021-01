Villingen-Schwenningen Zahl der Corona-Todesfälle steigt um sechs

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag und Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr geöffnet. Dort wurde am Montag von 100 Personen ein Abstrich genommen.

Mehrere Hotlines des Landratsamt stehen für Fragen zur Verfügung: Corona-Verordnung, Telefon 07721/ 9 13 76 70, E-Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de. Gesundheitsamt Telefon 07721/ 9 13 71 90, E-Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Reiserückkehr, Telefon 07721/ 9 13 76 79, E-Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de

Alle drei Hotlines sind montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr erreichbar.