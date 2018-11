Villingen-Schwenningen Zähringerchörle gibt Adventskonzert

VS-Villingen. Kalt ist es in der Kirche, doch unter der Leitung von Dirigent Matthias Listmann singt sich der Chor an diesem Abend warm. Und Vorfreude auf ein Konzert mit "Himmelsliedern" wärmt ebenfalls. Am Vortag des ersten Adventssonntages, am Samstag, 1. Dezember, 18 Uhr, werden diese Lieder zu hören sein.

Listmann hat für sein Chörle 15 geistlich-adventliche Lieder herausgesucht. Zwei davon, "Es ist ein Ros entsprungen" und "Luleise Gottessohn", sind dem Männerchor vorbehalten. Alle anderen, "Machet die Tore weit", "Psallite deo nostro", "The Peace of God" und andere, wird der auf inzwischen 55 Kehlen angewachsene Chor darbieten.

Nach dem großen Musical-Erfolg von "Kiss me, Kate" im Sommer habe man tatsächlich neun neue Mitglieder begrüßen dürfen, sagt Chorsprecher Jörg Aschenbrenner. Mit sieben Damen und zwei Herren zusätzlich sei jetzt allerdings ein Stimmenverhältnis erreicht, dass einen vorübergehenden Aufnahmestopp für weibliche Stimmen mit sich bringe. "Wir suchen deshalb junge Herrenstimmen", wirbt Aschenbrenner, damit die Chorbalance gewährleistet werden könne.