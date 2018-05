Villingen-Schwenningen XXXLutz zieht positive Bilanz

Im Gesamten wächst der Riese weiter. Die Gruppe schaffe in den nächsten ein bis zwei Jahren 1200 neue Arbeitsplätze, in den nächsten fünf Jahren sollen "mindestens fünf neue Möbelhäuser" eröffnen. Allein für den Standort in VS habe man schon 30 neue Auszubildende im Haupthaus eingestellt, weitere Einstellungen seien im Servicecenter geplant.

Haus in Villingen im Ranking oberes Mittelfeld

Mit dem laufenden Geschäft zeigt man sich in der Gruppe zufrieden. Das Villinger Haus befinde sich im Ranking unter den Häusern "in der oberen Mitte", lassen die Unternehmenssprecher wissen. Und hat man dem Schwenninger Mömax, der ja ebenfalls zur Gruppe gehört und zuletzt umfassend neustrukturiert worden ist, mit der Eröffnung in Villingen nun Kunden geklaut? Sie schütteln den Kopf. "An 30 Standorten funktioniert das wunderbar, dass beide parallel vor Ort sind", sagt Viering und meint, Mömax bediene ein anderes Klientel – das betont junge Möbelhaus sei stark mit dem schwedischen Möbelriesen Ikea zu vergleichen, "das kann man schon sagen", meint Michels. Und mancher, der in Villingen bei XXXLutz einkauft, mache danach noch einen Abstecher zu Mömax nach Schwenningen oder anders herum.

Wie jedes der XXXL-Häuser habe auch dieses seine ­Besonderheiten. "Was wirklich ein Phänomen ist: Hier gibt es immer etwas zu feiern", erzählt Volker Michels lächelnd, und so mache auch das Team gerne gemeinsame Sache, sei es bei der Partynacht Villinger Nightgroove oder eben beim ersten Firmenlauf am Messegelände, bei dem das Haus mit 30 Läufern ebenfalls am Start war.