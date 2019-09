Villingen-Schwenningen Wut auf nächtliche Radarkontrolle

Die Zahl der Verstöße ist allerdings noch deutlich höher, wie Oxana Brunner mitteilt. Bei der Messung in der Spittelstraße am vergangenen Donnerstag wurden 211 Verstöße erfasst. Damit waren in der Zeit von 16.47 bis 23 Uhr etwas mehr als zehn Prozent aller Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich zu schnell unterwegs. In der Neckarstraße löste das Radargerät ebenfalls nicht selten aus. Mit 95 Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 17.36 und 23.03 Uhr fuhren rund 4,2 Prozent zu schnell.