Villingen-Schwenningen Wunder der frühen Geburt ist heute sieben Jahre alt

Villingen-Schwenningen. Eigentlich heißt Tobias aus einer Gemeinde im Schwarzwald-Baar-Kreis anders. Seine Eltern möchten nicht, dass ihr Sohn, jetzt wo er in der Schule ist, mit seiner Vergangenheit in Verbindung gebracht wird. Denn Tobias ist zwar etwas kleiner und zarter als seine Mitschüler, aber ein gesunder und lebensfroher Siebenjähriger. Mit ihrer Geschichte möchte die Familie anderen Frühcheneltern Mut machen, "zeigen, dass so eine Geschichte auch gut ausgehen kann."

Denn vor sieben Jahren erlebte das Paar wohl die nervenaufreibendste Zeit in seinem Leben, immer mit der Frage im Kopf, ob das kleine Bündel Mensch durchkommen wird und wenn ja – ein normales Leben ohne physische und kognitive Einschränkungen führen kann.

Die Chancen, dass ein Kind mit diesem Entwicklungsstand überleben wird, stehen dank des medizinischen Fortschritts heute etwa bei 70 Prozent. Rund die Hälfte dieser Kinder würden allerdings Entwicklungsschäden oder Behinderungen davontragen. Ab der 24. Schwangerschaftswoche nehmen sich die Ärzte des Neugeborenen an. Die 22. und 23. Schwangerschaftswochen stellen eine Grauzone dar, davor sei ein Überleben aussichtslos. Jeder Tag, den der Embryo länger im Mutterleib ist, steigere die Überlebenschancen.