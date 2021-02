Normalerweise wird der Wuescht immer am Nachmittag des ­Fasnetssamstags auf den Brunnen in der Villinger Rietstraße aufgestellt. Aus gegebenem Anlass, aufgrund der Corona-Pandemie, wurde der Wuescht bereits am Freitag in den frühen Morgenstunden durch den Wueschtvater Matthias Frey (links) und seinen Stellvertreter Alexander Schmidt positioniert. Freilich ohne Zuschauer, ohne Musik und ohne Wein. "Bei Minus 16 Grad war es diesmal eine Herausforderung, alle Befestigungsschrauben anzubringen. Am Ende hat aber alles funktioniert", freut sich das ­Wuescht-Duo. Foto: Seng