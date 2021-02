Villingen-Schwenningen Wuescht 234 sendet ab Samstag

Interview mit dem Vater

Das Programm steht und lässt keine Wünsche offen, erklärt Katharina Furtwängler und ­berichtet: Am Samstag, 13. Februar, gibt es von 12 bis 14 Uhr das Kinderprogramm zu hören, hier interviewen Kinder närrisches Volk. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Interviews mit dem jetzigen Wuescht-Vater. Er wird gelöchert, was es mit den ­Wuescht auf sich hat.

Von 18 bis 22 Uhr wartet der Kneipenfasnet-Obed mit Anselm Säger und Alexander Brüderle, hier werden alle Fasnetgruppen, die durch die Kneipen ziehen oder vielmehr zogen, vorgestellt. Anschließend gibt es Party-Musik bis zum Abwinken.

Am Sonntag ist um 14.30 Uhr die Einführung zur Kater- Befreiung zu hören, um 15 Uhr wird er endlich befreit, und die Zünfte haben hierzu auch etwas zu sagen. "Rück den Schlüssel raus", heißt es um 18 Uhr am Rathaus, dann geht es rüber zum Bickentor und zur Fasnetsuche der Glonkis, schließlich nehmen die Macher um Radio Wuescht die Beine in die Hand und berichten um 20 Uhr von der Hexentaufe. "Aufwachen" heißt es am Montag um 6 Uhr, denn dann wird geweckt. Ein Interview mit der Stadtharmonie folgt, dann geht es Schlag auf Schlag: Umzug der Katzenmusik, 9 Uhr Historischer Umzug. Und von 10 bis 14 Uhr können Hörer ihre Grüße und Wünsche bei Radio Wuescht loswerden. Auf der Website www.Wuescht234.de können Wünsche und Grüße auf einem Formular eingetragen werden.

Um 14 Uhr startet der Maschgerelauf, anschließend gibt es bis 18 Uhr bunte Fasnetsmusik auf die Ohren und von 18 bis 24 Uhr wieder Partymusik nonstop.

Um Radio Wuescht hören zu können, muss man auf der Website www.Wuescht234.de den Link drücken, dann geht es los.