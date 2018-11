Villingen-Schwenningen Worte vermisst hier niemand

VS-Villingen. Die britische Erfolgsproduktion ist berührend und humorvoll, eine Geschichte über verlorene Erinnerungen und neu entdeckte Liebe, die in der faszinierenden stummen Maskenwelt des Vamos Theatre lebendig wird. Das Stück ist ab zwölf Jahren empfohlen und auch sehr gut für Gehörlose geeignet, so die Veranstalter. Joy ist 83 Jahre alt und voller Lebenslust. Sie ist frech, unternehmungsfreudig und liebt es zu tanzen. Doch nach und nach verliert die alte Dame ihr Gedächtnis. Enkel Danny, ein rebellischer und cleverer junger Mann, der ständig in Schwierigkeiten steckt, beschließt, sich um Joy zu kümmern. Je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto mehr Gemeinsamkeiten und Zuneigung füreinander entdecken sie.

Doch ist das genug, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern? Auch wenn in dem preisgekrönten Stück des britischen Vamos Theatre, das sich damit als führendes Maskentheater-Ensemble in Großbritannien etablierte, nicht gesprochen wird, vermisst niemand die Worte. Das Publikum sieht die Welt durch Joys Augen, erblickt das, an was sie sich erinnert und erfährt, was ihr Angst macht.

Auf kreative, einfühlsame Art und Weise wird das Thema Demenz behandelt. Aufgrund der Masken könnte es sich bei Joy um jede ältere Dame handeln, um eine Passantin auf der Straße, eine alte Bekannte, ein Familienmitglied – dies stimmt nachdenklich. Gleichzeitig kommt der britische Humor nicht zu kurz. Ein einzigartiges, ganz besonderes Stück – nicht nur für Fans der "Familie Flöz".