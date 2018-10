VS-Villingen. Der nächste U25-Poetry Slam "Aufstand der Wortastronauten" findet am Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, im Jugend- und Kulturzentrum K3, Kalkofenstraße 3a, Villingen, statt. Hierzu laden die Stadtbibliothek, Volkshochschule und die beiden Jugendzentren K3 und Spektrum ein. Einlass ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Slammer können sich per E-Mail bis Samstag, 20. Oktober, an bibliothek@villingen-schwenningen.de anmelden. Aber nicht nur für die Poeten wird es ein spannender Wettbewerb, auch die Zuschauer sind mittendrin im Geschehen und bestimmen sogar den gesamten Verlauf. Der Applaus nach jeder Darbietung bestimmt letztendlich den Sieger des Slams.