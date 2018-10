Villingen-Schwenningen Workshop für besseren Auftritt

Am Mittwoch, 7. November, veranstaltet die Kontaktstelle Frau und Beruf Schwarzwald-Baar-Heuberg einen kostenfreien Workshop für den professionelleren Auftritt im Berufsleben. Themen sind zum Beispiel der Small-Talk mit Kollegen oder auf Netzwerkveranstaltungen, Vorstellungsgespräche oder das Gespräch mit dem Vorgesetzten. Der Workshop findet von 9 bis 12 Uhr in der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg in VS-Villingen, Romäusring 4 statt. Der Workshop ist kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, Anmeldungen werden nach dem Eingang berücksichtigt. Interessierte können sich unter info@frauundberuf-sbh.de oder über ein Anmeldeformular unter www.ihk-sbh.de/fubanmelden.